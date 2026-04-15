Ternana Gian Luigi Rizzo | A Terni sistema dittatoriale stile Ceausescu Messo soldi impegno e sacrificio

Gian Luigi Rizzo ha commentato la situazione della Ternana e di Terni, definendo il sistema locale come dittatoriale, paragonandolo allo stile di Ceausescu. La sua dichiarazione è arrivata subito dopo l’assemblea dei soci che ha deciso la messa in liquidazione volontaria della società. Rizzo ha sottolineato di aver dedicato soldi, impegno e sacrifici alla squadra, criticando però la gestione della città.

“Il problema di Terni e della Ternana è il sindaco: c’è un sistema dittatoriale stile Ceausescu”. E’ intervenuto all’Agi Gian Luigi Rizzo, dopo l’assemblea dei soci di inizio settimane che ha sancito la messa in liquidazione volontaria della società. Come è noto gli ultimi sviluppi hanno portato.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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