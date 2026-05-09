Il Festival Musica Senensis prende il via con il concerto di apertura eseguito dal Coro Jacob Arcadelt. L’evento si svolge oggi alle 18 e vede il Coro Agostino Agazzari come organizzatore. La serata si svolge in una location dedicata alla musica, con un programma che presenta brani del repertorio corale. La manifestazione proseguirà con altri appuntamenti nei prossimi giorni.

Concerto inaugurale del Festival Musica Senensis, organizzata dal Coro Agostino Agazzari, oggi alle 18.30 a Siena nella Chiesa di San Cristoforo: protagonista il Coro Jacob Arcadelt di Chiusi diretto da Barbara Valdambrini. Il programma è un viaggio nella produzione corale dei più svariati stili, dal Rinascimento profano e brillante di Josquin Desprez, Orazio Vecchi e Adriano Banchieri o del Cancionero de Palacio a quello sacro di Palestrina, fino al Novecento colto e al tempo stesso comunicativo di Riz Ortolani e ai canti popolari elaborati dal celebre Bepi de Marzi. Il Coro Jacob Arcadelt di Chiusi si è costituito nel 1994, proseguendo il cammino già in parte tracciato dall’Associazione Corale Luca Marenzio, nata nel 1982.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coro Jacob Arcadelt apre il Festival Musica Senensis

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