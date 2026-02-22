Sanremo | Villaggio Festival apre nuova TV Musica e Calcio in onda!

Il Villaggio del Festival a Sanremo apre le sue porte, attirando numerosi visitatori con stand dedicati alla musica e allo sport. La causa è l’avvio della settimana di eventi, che coinvolge artisti e pubblico. Tra le attrazioni spicca la nuova emittente televisiva “Musica e Calcio”, pronta a trasmettere contenuti esclusivi ogni giorno. La piazza centrale si anima con performance live e incontri, creando un’atmosfera vibrante in città. La prima giornata si conclude con un grande concerto gratuito.

Sanremo si prepara ad accogliere una settimana intensa di eventi e iniziative con l'inaugurazione del Villaggio del Festival, un punto di riferimento per appassionati, artisti e creator. L'apertura, avvenuta presso Villa Ormond, vede la partecipazione di figure chiave dell'amministrazione locale e del mondo dello spettacolo, anticipando una serie di incontri e contenuti dedicati alla kermesse musicale. Tra le novità di quest'anno spicca il programma televisivo Musica e Calcio che andrà in onda sul Canale 61 del digitale terrestre. Il sipario sul Villaggio del Festival è stato ufficialmente alzato questo pomeriggio presso la suggestiva Villa Ormond, una location che si conferma centrale nell'offerta di Sanremo durante la settimana del Festival.