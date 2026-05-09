Il consiglio comunale di Corinaldo ha approvato il bilancio di previsione per il 2025, prevedendo l’utilizzo di fondi esterni per bloccare l’aumento delle tasse. La decisione solleva interrogativi sulla capacità del Comune di mantenere invariate le aliquote anche nel 2026 e sulla gestione dei servizi essenziali che potrebbero rimanere gratuiti o a prezzo ridotto grazie alle risorse aggiuntive provenienti da finanziamenti esterni.

? Domande chiave Come farà il Comune a mantenere le tasse invariate nel 2026?. Quali servizi essenziali rimarranno gratuiti o scontati grazie ai fondi esterni?. Dove verranno utilizzati esattamente i 1,2 milioni di euro ottenuti?. Come influirà la nuova comunità energetica sulle bollette dei cittadini?.? In Breve Riscossione tributaria al 99% e fondo da 55 mila euro per la TARI.. Comune copre il 72% dei costi per mense, trasporti e asilo nido.. Interventi su Piazza Risorgimento e nuove torri per valorizzare le mura storiche.. Creazione comunità energetica e impianto fotovoltaico nell'area ex discarica.. Il Consiglio comunale di Corinaldo ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2025, confermando una gestione finanziaria basata sulla capacità di intercettare risorse esterne senza aumentare le tasse locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corinaldo: ok il bilancio 2025, fondi esterni per bloccare le tasse

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