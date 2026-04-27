Approvato il bilancio 2025 della Giunta Proietti | la scheda tecnica con entrate uscite e tasse

Il bilancio 2025 della Giunta Proietti è stato approvato con 21 voti favorevoli e 9 contrari. Il documento ufficiale mostra un quadro di equilibrio finanziario, con conti solidi e una gestione prudente. Non sono stati fatti ricorsi all’indebitamento e sono state pianificate spese e entrate per l’anno in corso. La scheda tecnica allegata dettaglia le principali voci di entrata, uscita e le tasse previste.

E' stato approvato il rendiconto di gestione 2025 con 21 voti a favore e 9 contrari il rendiconto. Secondo la scheda il quadro generale è quello di un bilancio in equilibrio, con conti solidi, una gestione prudente e senza ricorso all’indebitamento, e una buona capacità di programmare anche per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Previdenza, approvato il bilancio 2025 della Cnpr con un utile di 191,07 mlnL’assemblea dei delegati dell’Associazione Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, riunitosi in... Aeroporto dell'Umbria: bilancio approvato e proroga tecnica per il Cda uscenteArriva la proroga tecnica per il Consiglio di amministrazione di Sase, società che gestisce l'Aeroporto dell'Umbria. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A Perugia la banca unica regionale del sangue, Proietti: Risparmi e più qualità -; Guardia Madica Santa Maria degli Angeli, Fasulo dopo la replica di Usl Umbria 1: Allarmismo? Stanno smantellando las. SAN SEVERO RENDICONTO Approvato lo schema del rendiconto 2025: ora la parola al ConsiglioSempre nella seduta del 27 aprile, la Giunta comunale di San Severo ha approvato anche lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025. Con la delibera n. 83, l’esecuti ... statoquotidiano.it TORREMAGGIORE BB Approvato il Bilancio Consuntivo 2025: 9,5 milioni risultato di amministrazioneLa seduta del Consiglio Comunale del 27 aprile rappresenta un momento di grande importanza per il presente e il futuro di Torremaggiore. Con l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2025, l’Amministrazi ... statoquotidiano.it Nominati due nuovi assessori nella Giunta Giammusso Due nuove nomine nella Giunta Giammusso: si tratta di Salvatore Giuffrida e di Antonio Proietti Scorzoni. Salvatore Giuffrida, 65 anni, sposato e con due figli, perito elettronico, già dall'inizio di questo man - facebook.com facebook QT 5 “Grave criticità organizzativa e assistenziale presso l’Azienda ospedaliera di Perugia” A Eleonora Pace (primo firmatario), Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei (FdI) ha riposto la presidente della Giunta Stefania Proietti... tinyurl.com/4pkdju4k #regione x.com