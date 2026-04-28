Albenga taglia il debito | bilancio 2025 solido e zero tasse in più

Il Consiglio comunale di Albenga ha approvato il bilancio per il 2025, con un debito ridotto a circa 26 milioni di euro. La gestione finanziaria si è basata su un approccio prudente, permettendo di mantenere in piedi servizi sociali e lavori pubblici senza prevedere aumenti delle tasse locali. La decisione riguarda un bilancio che si presenta solido e in buona salute dal punto di vista economico.

? Cosa sapere Il Consiglio di Albenga approva il bilancio 2025 con debito sceso a 26,17 milioni.. La gestione prudente garantisce servizi sociali e opere senza aumentare le tasse locali.. Il Consiglio Comunale di Albenga, nella seduta tenutasi il 27 aprile 2026, ha dato il via libera al Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2025, confermando un bilancio caratterizzato da una gestione prudente e da una contrazione del debito pubblico locale. L’atto amministrativo, approvato dalla maggioranza e contestato dalla minoranza, traccia il profilo di un ente che ha cercato di proteggere le famiglie e le realtà produttive locali senza gravare sulla tassazione dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albenga taglia il debito: bilancio 2025 solido e zero tasse in più Notizie correlate Montalto di Castro, approvato il Rendiconto di gestione 2025: “Bilancio più solido e trasparente”Fiumicino, 27 aprile 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, confermando, secondo quanto riferito... Bilancio UE: 5 nuove tasse per difesa e debito scatenano la guerra? Cosa sapere La Commissione propone cinque nuove tasse per il bilancio UE 2028-2034 a Bruxelles.