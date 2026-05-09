Coriano si trasforma in una palestra a cielo aperto | due mesi di eventi sportivi

Nel comune di Coriano, nei mesi di maggio e giugno, sono in programma una serie di eventi sportivi che coinvolgeranno diverse fasce di età, dai bambini agli adulti. Il calendario delle manifestazioni è stato recentemente annunciato e prevede numerose iniziative all'aperto, trasformando il territorio in una vera e propria palestra a cielo aperto. Le attività si svolgeranno in varie date, coinvolgendo la comunità locale in diverse discipline sportive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui