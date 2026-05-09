Coriano si trasforma in una palestra a cielo aperto | due mesi di eventi sportivi
Nel comune di Coriano, nei mesi di maggio e giugno, sono in programma una serie di eventi sportivi che coinvolgeranno diverse fasce di età, dai bambini agli adulti. Il calendario delle manifestazioni è stato recentemente annunciato e prevede numerose iniziative all'aperto, trasformando il territorio in una vera e propria palestra a cielo aperto. Le attività si svolgeranno in varie date, coinvolgendo la comunità locale in diverse discipline sportive.
Il comune presenta il calendario delle manifestazioni sportive che animeranno Coriano nel mese di maggio e di giugno, appuntamenti dedicati a bambini, giovani e adulti. Le iniziative, organizzate con le associazioni sportive del territorio, coinvolgeranno diverse discipline e sport inclusivi, con.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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