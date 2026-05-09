Cori e danze per la premiazione del Venezia in piazza San Marco | La promozione più bella

Da veneziatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza San Marco si sono svolte celebrazioni per la vittoria del Venezia Fc nella serie BKT 202526, con cori e danze dei tifosi. La squadra ha sollevato la coppa davanti a un pubblico di spettatori, in una festa organizzata dalla società con il supporto della Lega e del Comune. La cerimonia è cominciata alle 18, dopo un corteo in Canal Grande, e ha proseguito con momenti di festa nel centro della città.

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Il Venezia Fc ha sollevato la coppa, è campione della serie BKT 202526. Capitan Svoboda lo ha fatto nella cornice di piazza San Marco, scelta dalla società (con la complicità di Lega e comune) per una vera e propria festa, che iniziata alle 18, dopo il corteo in Canal Grande, continuerà nelle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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