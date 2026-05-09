Cori e danze per la premiazione del Venezia in piazza San Marco | La promozione più bella

In piazza San Marco si sono svolte celebrazioni per la vittoria del Venezia Fc nella serie BKT 202526, con cori e danze dei tifosi. La squadra ha sollevato la coppa davanti a un pubblico di spettatori, in una festa organizzata dalla società con il supporto della Lega e del Comune. La cerimonia è cominciata alle 18, dopo un corteo in Canal Grande, e ha proseguito con momenti di festa nel centro della città.

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