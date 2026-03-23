A Milano i partiti del centrosinistra, Cgil e Anpi festeggiano la vittoria del no al referendum in piazza del Duomo sulle note di Bella Ciao, di Vasco Rossi e Rio Gaetano. La città si è espressa nettamente a favore del no in controtendenza con il resto della Lombardia dove ha prevalso il sì. In piazza, oltre alla Cgil, ci sono esponenti di Pd, Avs, M5S, Rifondazione comunista. “Milano, ancora una volta, dimostra di avere a cuore i valori della Costituzione, con un risultato straordinario non solo in città ma anche in città metropolitana – dice la segretaria del Pd Lombardia Silvia Roggiani -. Hanno mobilitato le t ante bugie che la destra ha raccontato in questi mesi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Anpi e Cgil festeggiano la vittoria del No in piazza Duomo: cori e canti sulle note di Bella Ciao

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