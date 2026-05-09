In Corea del Sud, un robot chiamato Gabi ha partecipato a un rito nel tempio buddista, prestando giuramento davanti a un monaco. Durante la cerimonia, il robot ha interagito con il monaco rispondendo a domande poste dall’umanoide stesso. Le modalità di svolgimento del rito sono state adattate per includere il robot, che ha preso parte alla cerimonia come parte di un esperimento o evento speciale.

? Domande chiave Come hanno modificato i riti sacri per accogliere il robot?. Cosa ha risposto l'umanoide durante il dialogo con il monaco?. Perché i monaci hanno sostituito l'incenso con un adesivo?. Quali conseguenze avrà questo esperimento sulle future tradizioni religiose?.? In Breve Robot alto 1,3 metri ha ricevuto adesivo e rosario da 108 grani.. Riti adattati con adesivi al posto della bruciatura tradizionale dell'incenso.. Gabi ha confermato la dedizione al Buddha durante il dialogo liturgico.. L'iniziazione presso il tempio di Jogye precede il compleanno di Buddha.. Mercoledì scorso, nel cuore pulsante di Seul, il tempio di Jogye ha ospitato una cerimonia di iniziazione senza precedenti che vede protagonista Gabi, il primo robot umanoide della Corea del Sud.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corea del Sud: il robot Gabi presta giuramento nel tempio buddista

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