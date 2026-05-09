Recenti immagini satellitari hanno mostrato la presenza di un nuovo sito per l’estrazione di uranio nella zona di Yongbyon, in Corea del Nord. La scoperta solleva domande sui possibili sviluppi nel programma nucleare del paese e sulla loro ripercussione sulla stabilità internazionale. Inoltre, si segnalano attività di supporto da parte della Russia nel settore tecnologico, senza ulteriori dettagli ufficiali.

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo sito di Yongbyon l'equilibrio nucleare globale?. Quale ruolo gioca la Russia nel potenziamento tecnologico di Pyongyang?. Perché la Cina teme l'espansione del nuovo arsenale nordcoreano?. Cosa permette il nuovo missile Hwasong-20 di trasportare in volo?.? In Breve Costruzione iniziata a metà dicembre 2024 con lavori interni ancora in corso.. Produzione recente di 16 kg di plutonio su 100 kg totali accumulati.. Collaborazione tecnica con Mosca per potenziare l'industria nucleare dopo il 2019.. Presentazione missile Hwasong-20 con maggiore capacità di carico utile durante parata 10 ottobre.. Il 2 aprile 2026 le immagini satellitari confermano il completamento di un nuovo grande edificio a Yongbyon, segnale che la Corea del Nord accelera drasticamente il proprio programma nucleare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corea del Nord: nuovi satelliti rivelano un sito per l’uranio a Yongbyon

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