Cordialmente gelidi Meloni vede Rubio ma i nodi restano tutti

Giorgia Meloni ha incontrato Marco Rubio in un incontro che si è svolto in un clima di grande freddezza. La premier non ha rilasciato dichiarazioni e si è limitata a un breve punto stampa senza rispondere alle domande, mentre Rubio ha parlato a lungo. L’incontro si è concluso senza segnali di avvicinamento, e i temi discussi restano irrisolti.

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