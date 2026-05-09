Cordialmente gelidi Meloni vede Rubio ma i nodi restano tutti
Giorgia Meloni ha incontrato Marco Rubio in un incontro che si è svolto in un clima di grande freddezza. La premier non ha rilasciato dichiarazioni e si è limitata a un breve punto stampa senza rispondere alle domande, mentre Rubio ha parlato a lungo. L’incontro si è concluso senza segnali di avvicinamento, e i temi discussi restano irrisolti.
«Incontro franco» Un’ora e mezza di colloquio non basta a distendere il clima. Le divergenze restano: da Hormuz alla Cina, fino al Libano «Incontro franco» Un’ora e mezza di colloquio non basta a distendere il clima. Le divergenze restano: da Hormuz alla Cina, fino al Libano Giorgia Meloni non parla. Marco Rubio invece sì, a valanga. A quel punto anche la premier ci ripensa e concede un punto stampa flash, senza domande, dal quale comunque trapela la verità: «Incontro proficuo e costruttivo e certamente franco tra nazioni alleate che difendono i propri interessi nazionali, l’Italia come gli Usa». Nemici mai. Cordialmente rivali su parecchie cose invece sì.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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