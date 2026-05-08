Ponte e il fronte calabrese del No | Il governo cambia i commissari ma i nodi restano tutti

Il governo ha annunciato la sostituzione dei commissari responsabili del progetto del ponte sullo Stretto, ma le questioni legate all’opera rimangono irrisolte. La posizione di alcuni gruppi del fronte contrario evidenzia come, nonostante i cambiamenti amministrativi, i problemi strutturali e le criticità di fondo non siano stati affrontati. La discussione pubblica continua a concentrarsi sulle difficoltà tecniche e sui ritardi legati alla realizzazione del progetto.

"Ancora una volta il governo prova a vendere come “svolta” ciò che, nei fatti, non sposta di un millimetro i problemi reali del ponte sullo Stretto. Il cosiddetto Decreto Commissari, approvato in queste ore tra annunci trionfalistici e passerelle mediatiche, viene presentato come l’ennesima.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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