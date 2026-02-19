Coppa Italia Eccellenza fase nazionale K Sport cala il poker con Narni e prenota i quarti

Il K Sport Gallo ha battuto il Narni 4-1 nella fase nazionale della Coppa Italia Eccellenza, conquistando così i quarti di finale. La squadra di Cerretani ha dominato la partita, segnando tre gol nella seconda metà del secondo tempo. Il risultato arriva dopo una vittoria convincente, che ha dimostrato la buona forma dei padroni di casa. Il match si è acceso nel finale, con il Narni che ha tentato di reagire, senza però riuscire a ridurre lo svantaggio. Ora il K Sport Gallo aspetta il prossimo avversario nel torneo.

K SPORT GALLO 4 NARNESE 1 K SPORT GALLO: Cerretani, Notariale (39' st Dominici), Procacci, Fabbri, Nobili, Carta, Magnanelli, Torelli (21' st Romualdi), Rivi (16' st Bardeggia), Buonavoglia (46' st Baglivo), Sollaku (30' st Peroni). All. Magi NARNESE: Bracai, Mora, Pinsaglia, Aldrovandi, Rodriguez (18' pt Leone), Rossi, Perotti (31' st Perugini), Martini, Brasili (13' st Principi), Colangelo, Manni (21' st Fontana). All. Defendi Arbitro: Laudadio di Matera Reti: 24' pt Torelli, 11' st Sollaku, 17' st Buonavoglia, 33' st Colangelo, 47' st Bardeggia Note: spettatori 400 circa, espulso al 18' st Pinsaglia per fallo da ultimo uomo; ammonito Buonavoglia; angoli: 7-2; rec.