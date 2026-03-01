Tuffi Tocci Marsaglia sesti in Coppa del Mondo a Montreal La Cina cala il poker

Nella terza giornata di Coppa del Mondo a Montreal, Tocci e Marsaglia hanno concluso la competizione in sesta posizione nei tuffi, mentre la Cina ha vinto tutte e quattro le finali disputate. In totale, si sono svolte quattro finali, ma gli italiani erano presenti solo in una di esse. La gara si è svolta tra diverse nazioni, con i risultati che hanno visto la Cina dominare le competizioni.

Quattro finali in questa terza giornata della Coppa del Mondo a Montreal, ma solo una vedeva presenti italiani. Si tratta di quella del sincro maschile dai tre metri con la coppia italiana Giovanni TocciLorenzo Marsaglia che ha concluso al sesto posto. Gli azzurri sono andati anche vicini al podio, chiudendo con il punteggio finale di 381.15 con un pregevole doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 78.54. Negli altri tre obbligatori nessun errore, ma la coppia italiana non è mai riuscita a salire sopra i 70 punti. A vincere sono stati i cinesi Wang ZongyuanCheng Jiuyuan con 461.37 grazie anche ad un meraviglioso doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 98.