La Serie B ha mostrato ufficialmente la nuova coppa in cristallo destinata alle squadre che si distinguono nel campionato. Il trofeo, definito di alto valore simbolico, sarà assegnato durante le premiazioni ufficiali. La presentazione si inserisce in un contesto di rinnovamento per la competizione, che si prepara a riconoscere le eccellenze sportive della stagione. La novità riguarda anche le squadre che riceveranno il riconoscimento.

Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Infortunio Yerry Mina: stop nel riscaldamento, salta Cagliari Udinese! Le sue condizioni e i tempi di recupero Cagliari, Pisacane prima dell’Udinese: «Mi auguro che la squadra scenda in campo con la mentalità di chi vuole vincere!» Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Parma Roma: «Differenza minima per la Champions, qualificarsi porterebbe più risorse per il mercato» Real Madrid, Arbeloa allo scoperto: «Rissa Valverde Tchouameni? Si sono scusati con i tifosi e questo mi basta. Non ho intenzione di crocifiggerli pubblicamente» Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Coppa Nexus, la Serie B presenta il suo nuovo e prestigioso trofeo in cristallo. Di cosa si tratta e chi verrà premiato

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