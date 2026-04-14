Dopo l'addio di Gattuso, si fanno avanti diverse ipotesi per la panchina della nazionale italiana. Tra i nomi più discussi nelle ultime ore c'è un ex calciatore della Juventus, che ha già avuto esperienze da allenatore. Le fonti indicano un interesse crescente nei suoi confronti, anche se ufficialmente non sono stati ancora annunciati sviluppi concreti. La scelta del nuovo tecnico resta quindi ancora in fase di definizione.

di Angelo Ciarletta Nuovo ct Italia, per il post Gattuso risalgono le quotazioni di un grande ex bianconero. Vediamo di chi si tratta e cosa sta succedendo. La Juve osserva con attenzione le grandi manovre che stanno interessando la Nazionale italiana, poiché i destini di alcuni dei tecnici più legati alla storia bianconera si intrecciano nuovamente. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Gazzetta dello Sport e Tuttosport, Massimiliano Allegri è in netta risalita tra i candidati per il ruolo di commissario tecnico. La corsa alla panchina azzurra resta però un affare a tre, che coinvolge anche Antonio Conte, e, più defilato, Roberto Mancini. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il quadro generale resta strettamente legato all’elezione del nuovo presidente della FIGC, prevista per il prossimo 22 giugno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo ct Italia, per il post Gattuso risalgono le quotazioni di questo ex Juve. Di chi si tratta e cosa filtra nelle ultime ore

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