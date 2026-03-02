Durante il trasporto verso Dublino, il trofeo del Sei Nazioni è stato coinvolto in un incidente d’auto e, di conseguenza, è stato danneggiato in modo irreparabile. La coppa, considerata il massimo riconoscimento nel rugby europeo, ha subito danni che ne compromettono l’integrità e il valore simbolico. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Il trofeo del Sei Nazioni è stato danneggiato per sempre in un incidente avvenuto durante il trasporto verso Dublino. Gli organizzatori del più prestigioso torneo di rugby, che affonda le sue radici nel 1883, hanno dovuto annunciare che la coppa sarà “ritirata dall’uso cerimoniale” e sostituita. Nell’incidente d’auto non si sono registrati feriti tra i passeggeri, ma il trofeo si è bruciato in maniera irreparabile, come mostra una foto pubblicata da Irish Independent. Dopo una valutazione effettuata dal produttore ufficiale, è stato stabilito che non potrà essere riportato agli standard originari di presentazione. Per questo motivo, nel rispetto del valore simbolico della competizione e della sua storia, la coppa non verrà più utilizzata nelle cerimonie ufficiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bruciata la coppa del Sei Nazioni in un incidente d’auto: il trofeo più prestigioso del rugby è danneggiato per sempre

L'incidente d'auto, le fiamme: distrutta per sempre la coppa del Sei NazioniUn incidente d’auto che ha coinvolto il veicolo che trasportava la coppa del Sei Nazioni ha causato un incendio nel quale il trofeo è stato...

Rugby, i convocati dell’Italia per il match del Sei Nazioni contro la ScoziaL’Italia si prepara ad affrontare la Scozia nel primo match del Sei Nazioni 2026 di rugby, in programma sabato 7 febbraio alle 15.

Contenuti utili per approfondire Sei Nazioni.

L'incidente d'auto, le fiamme: distrutta per sempre la coppa del Sei NazioniIl trofeo era in viaggio in Irlanda due settimane fa e sarà sostituito per ora da una copia. Un nuovo esemplare verrà costruito per il Torneo del 2027 ... gazzetta.it

Il Sei Nazioni finisce in cenere: perché ai campioni verrà consegnata una coppa fintaÈ stato lo stesso sito ufficiale del torneo a spiegare cosa è successo e perché si è stati costretti a fare ricorso a una replica dell'originale, alta ... fanpage.it