La Corte dei Conti ha emesso una sentenza che conferma la condanna dell'ex sindaco per il dissesto finanziario del Comune. La decisione evidenzia che, nonostante gli interventi portati avanti, molte criticità strutturali sono rimaste irrisolte. L'ex primo cittadino ha commentato dicendo che la sentenza è gravida di contraddizioni e che si tratta di un contributo concausale al dissesto.

L'ex primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, affida a un post sui social il suo commento alla conferma della condanna da parte della Corte dei Conti riguardo al dissesto del Comune «È uscita la sentenza della Corte dei Conti che conferma il mio "contributo concausale al dissesto". La Corte afferma che, "nonostante l’ampiezza e la continuità degli interventi, molte criticità strutturali sono rimaste irrisolte.pur a fronte di un’attività amministrativa ampia e documentata, le misure ordinarie adottate nel periodo di riferimento si sono rivelate complessivamente insufficienti e spesso inefficaci nel riportare il Comune di Chieti in una condizione di equilibrio e stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - La Corte dei Conti conferma la condanna dell'ex sindaco Di Primio: "Sentenza gravida di contraddizioni"

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