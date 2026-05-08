L'Estragon annuncia che presenterà ricorso contro la decisione della Corte dei conti. La struttura ha sottolineato che durante il periodo del Covid la propria attività è rimasta bloccata, causando ripercussioni economiche. La decisione della Corte ha portato a una condanna che l'organizzazione intende contestare. La vicenda si inserisce in un momento di tensione tra le parti coinvolte, con l'obiettivo di chiarire la propria posizione in sede legale.

Bologna, 8 maggio 2026 – L'Estragon si prepara a fare appello contro la sentenza della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna che ha condannato la cooperativa e il suo presidente, Lele Roveri, a restituire al Comune di Bologna oltre 66mila euro, in quanto "crediti indebitamente riconosciuti" del Dipartimento cultura e promozione del Comune a seguito degli avvisi pubblici. Domande per bandi fatte nel periodo del Covid: “Intera filiera paralizzata”. La coop ricorda che le domande per i bandi comunali al centro del procedimento contabile risalgono al periodo 2019-2022 e che dal 5 marzo 2020 al 31 ottobre 2021 le attività di Estragon furono integralmente sospese per effetto dei provvedimenti di chiusura imposti dall' emergenza pandemica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L'Estragon dopo la condanna della Corte dei conti: “Faremo appello. Durante il Covid filiera paralizzata”

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