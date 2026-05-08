L' Estragon dopo la condanna della Corte dei conti | Faremo appello Durante il Covid filiera paralizzata
L'Estragon annuncia che presenterà ricorso contro la decisione della Corte dei conti. La struttura ha sottolineato che durante il periodo del Covid la propria attività è rimasta bloccata, causando ripercussioni economiche. La decisione della Corte ha portato a una condanna che l'organizzazione intende contestare. La vicenda si inserisce in un momento di tensione tra le parti coinvolte, con l'obiettivo di chiarire la propria posizione in sede legale.
Bologna, 8 maggio 2026 – L'Estragon si prepara a fare appello contro la sentenza della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna che ha condannato la cooperativa e il suo presidente, Lele Roveri, a restituire al Comune di Bologna oltre 66mila euro, in quanto "crediti indebitamente riconosciuti" del Dipartimento cultura e promozione del Comune a seguito degli avvisi pubblici. Domande per bandi fatte nel periodo del Covid: “Intera filiera paralizzata”. La coop ricorda che le domande per i bandi comunali al centro del procedimento contabile risalgono al periodo 2019-2022 e che dal 5 marzo 2020 al 31 ottobre 2021 le attività di Estragon furono integralmente sospese per effetto dei provvedimenti di chiusura imposti dall' emergenza pandemica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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