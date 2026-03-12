Controlli in negozi e bar tra via Libertà e il Politeama | in nero un lavoratore su quattro sospese 8 attività

Durante controlli svolti tra via Libertà e il Politeama, sono stati verificati negozi e bar. È emerso che circa un lavoratore su quattro svolgeva attività in nero, mentre otto esercizi sono stati sospesi dalle autorità. Su quattordici imprese ispezionate, undici sono risultate irregolari in relazione alle posizioni dei dipendenti e alle norme di sicurezza sul lavoro.

È il risultato delle ispezioni effettuate dai carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro e del Nucleo operativo del Gruppo tutela lavoro. Ammonta a oltre 160 mila euro il valore di sanzioni e ammende Su quattordici imprese undici sono risultate non in regola rispetto alle posizioni dei dipendenti e sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ammontano a oltre 160 mila euro le ammende e le sanzioni elevate dai carabinieri che, nei giorni scorsi, hanno ispezionato negozi di telefonia, di abbigliamento o di calzature ma anche panifici e minimarket sparsi in centro tra via Libertà e piazza Castelnuovo (non sono stati resi noti i nomi delle attività ndr). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

