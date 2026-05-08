Qualità aria e prevenzione incendi | 375mila euro per biotrituratori elettrici

Un finanziamento di 375mila euro è stato destinato all’acquisto di biotrituratori elettrici, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e prevenire incendi causati dall’abbruciamento di residui agricoli. La misura mira a ridurre le emissioni di PM10 e a limitare i rischi di incendi nelle aree rurali. Questo intervento si inserisce in un piano più ampio di tutela ambientale e sicurezza territoriale.

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Contrastare l’inquinamento da PM10 e ridurre il rischio concreto di incendi dovuti ad abbruciamenti di residui agricoli. Con questo doppio obiettivo la Regione Toscana ha approvato il bando “Biotrituratori elettrici 2026”, finanziato con poco meno di 375mila euro dal decreto dirigenziale 9331 del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Fondi dalla Regione per favorire l’acquisto di biotrituratori elettrici Leggi anche: Prevenzione degli incendi boschivi: 441mila euro per l'Appennino Parma Est Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ambiente: ENEA monitora la qualità dell’aria indoor all’aeroporto di Roma-Fiumicino; 'Qualità dell'aria, bollino verde sul distretto industriale'; Acqua e sostanze tossiche: i segnali d'allarme da non ignorare e le regole per proteggere la salute; Giornata mondiale dell’asma, colpisce 1 bambino su 10: campagna Siaip per i genitori. Qualità dell’aria in Europa: fino al 20% delle aree supera i limiti UeQualità dell’aria in Europa: fino al 20% delle aree supera i limiti Ue, il report dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) ... ecodallecitta.it Giunta Firenze approva nuovo Piano comunale su qualità ariaVia libera della giunta al nuovo Piano di azione comunale (Pac) per la qualità dell'aria 2025-2028: definisce le misure ... controradio.it Giunta Firenze approva nuovo Piano comunale su qualità aria - facebook.com facebook La qualità dell' #aria in Italia nel 2025: il punto della situazione sui principali inquinanti e le sfide a breve e lungo termine snpambiente.it/la-qualita-del… #smog #inquinamentoatmosferico x.com