A Firenze, davanti al famoso monumento noto come il Porcellino, si ripetono episodi di furto di monetine da parte di visitatori. Nonostante i tentativi di tutela, molte monete vengono sottratte quotidianamente, lasciando uno scenario che si ripete tra turisti e cittadini. Il gesto di lanciare una moneta nel monumento continua a rappresentare un rito per molti, mentre altri assistono impotenti alla sottrazione delle monetine.

Firenze, 7 maggio 2026 – C’è chi arriva dall’altra parte del mondo anche per sfregare il naso del Porcellino, lanciare una monetina nella grata e affidare a quel gesto un desiderio, la speranza di tornare un giorno a Firenze. E poi c’è chi, pochi secondi dopo, quelle monetine le raccoglie una a una, sotto gli occhi increduli dei turisti. È successo ancora ieri sera, nel cuore del centro storico. A documentarlo è un video inviato alla nostra redazione da un fiorentino che vive da anni a Barcellona e che, ogni volta che torna nella sua città, rimane sempre più sconfortato e deluso. https:www.lanazione.itvideofurto-delle-monetine-al-porcellino-degrado-nel-luogo-simbolo-della-citta-aym0nu50 "Nessuno interviene”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Continua il furto delle monetine al Porcellino davanti ai turisti: “Che immagine diamo di Firenze?”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Furto con trucco delle monetine: inseguimento folle e arrestoUn inseguimento ad alta velocità che ha messo in pericolo pedoni e automobilisti si è concluso con l’arresto di un trentacinqueenne nella tarda...

Furto con la tecnica delle monetine a Massa Lombarda, poi la fuga folle e lo schianto: 35enne arrestatoEseguito un arresto dai Carabinieri a Massa Lombarda (Ravenna), dove un cittadino straniero di 35 anni è stato fermato per resistenza a Pubblico...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tentativo di furto in un ristorante: il ladro (16enne) scappa in bicicletta; Furto a Torino Barriera di Milano: auto presa a colpi di tombino e svuotata; Furto in una trattoria del centro storico, ladri entrati nella notte; Marconi, tentata rapina alle poste: caccia ai banditi in scooter.

Furto lampo al postino: ladro scappa con il furgone pieno di pacchiSi è voltato e il furgone era sparito. Vittima un postino. Il furto lampo nella zona dell'Ardeatino-Tintoretto dove il ladro è scappato con il veicolo delle Poste e tutti i plichi e la corrispondenza ... romatoday.it

I pavoni, il silenzio e la meraviglia dell'arte: una giornata alla Fondazione Magnani-Rocca dopo il furto di tre capolavoriSono una presenza abituale in una giornata che sembra come decine di altre quando si entra nella biglietteria di quella che viene chiamata anche, la Villa delle Meraviglie, come collezione privata, ... vanityfair.it

Putin continua a bombardare case, ospedali, asili in #Ucraina. La sua operazione speciale che doveva durare 3 giorni si è prolungata in una tomba per milioni di persone lunga oltre 4 anni. E in Italia c’è chi vuole finanziare la sua guerra con il suo gas e chi vu x.com