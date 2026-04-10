A Massa Lombarda, un uomo di 35 anni è stato fermato dopo aver tentato di fuggire con una borsa appena rubata, utilizzando la tecnica delle monetine. Dopo aver lasciato il luogo del furto, ha imboccato strade secondarie a tutta velocità, perdendo il controllo e schiantandosi. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno arrestato l’uomo. La refurtiva è stata recuperata e il soggetto è stato portato in caserma.

Eseguito un arresto dai Carabinieri a Massa Lombarda (Ravenna), dove un cittadino straniero di 35 anni è stato fermato per resistenza a Pubblico Ufficiale e fuga per omissione ad obblighi verso agenti. L’uomo, insieme a due connazionali di 31 e 28 anni, è stato inoltre deferito per furto aggravato in concorso. I tre sono stati individuati dopo una rocambolesca fuga ad alta velocità, culminata nel territorio di Mordano, a seguito di un colpo messo a segno con la cosiddetta “tecnica delle monetine” ai danni di una pensionata. Operazione dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scaturito durante un servizio di pattugliamento nel centro abitato di Massa Lombarda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto con la tecnica delle monetine a Massa Lombarda, poi la fuga folle e lo schianto: 35enne arrestato

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Furto con la tecnica delle monetine a Massa Lombarda, poi la fuga folle e lo schianto: 35enne arrestatoArrestato a Massa Lombarda un 35enne dopo una fuga spericolata: aveva appena rubato una borsa con la tecnica delle monetine. virgilio.it

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