Nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo un lungo inseguimento iniziato a Sant’Agata sul Santerno. L’uomo, sospettato di aver messo in atto un furto con trucco delle monetine, ha percorso la strada contromano mettendo a rischio pedoni e automobilisti. L’auto è stata fermata nel territorio di Mordano, dove è stato concluso l’arresto.

Un inseguimento ad alta velocità che ha messo in pericolo pedoni e automobilisti si è concluso con l’arresto di un trentacinqueenne nella tarda mattinata di ieri, dopo una fuga contromano iniziata a Sant’Agata sul Santerno e terminata nel territorio di Mordano. Il fatto, scatenato dal furto della borsa di una pensionata, ha i carabinieri della stazione di Massa Lombarda impegnati in manovre critiche per bloccare il veicolo, coinvolgendo anche altre pattuglie di supporto. Dalla distrazione al pericolo: la dinamica del furto e della fuga. Tutto ha avuto inizio nel parcheggio di un supermercato a Sant’Agata sul Santerno, dove una donna anziana è stata vittima di un rapido furto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto con trucco delle monetine: inseguimento folle e arresto

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