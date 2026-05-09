Durante il primo lockdown, un ex premier ha ricordato un incontro di quattro ore tra i ministri in Consiglio straordinario. Ha anche riferito che durante il periodo il suo figlio si è ammalato, trascorrendo due anni a letto. In un’intervista, ha affermato di aver sentito il Capo dello Stato in relazione alle decisioni prese in quel periodo.

«Ricordo il primo lockdown, quattro ore di Consiglio straordinario dei ministri. Ci chiedevamo che cosa fare: cinturiamo questi paesi? Mai è stato fatto, è una follia, siamo in una democrazia, c’è una Costituzione. Cinturiamo, che non escono? Come facciamo a privare della libertà di movimento? Era una cosa che anche per me, da giurista, risultava impensabile». Giuseppe Conte a ruota libera per quasi tre ore nel podcast One More Time di Luca Casadei, tra racconti del paesello nativo Volturara Appula, «luogo dell’anima», e citazioni della mamma che raccomandava: «Cerca di fare bene quello che ti spetta di fare», offre emozioni dell’epoca pandemica.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Conte si nasconde dietro Mattarella: «Per il lockdown sentimmo il Colle»

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