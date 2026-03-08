Durante il secondo turno del BNP Paribas Open a Indian Wells, Novak Djokovic ha superato il polacco Kamil Majchrzak con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2, assicurandosi un posto nel terzo turno contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Durante il match, il tennista serbo si è nascosto dietro i cartelloni pubblicitari per alcuni istanti, una scena che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Novak Djokovic ha superato con fatica il secondo turno del BNP Paribas Open ( Indian Wells 1000 ) 2026, battendo il polacco Kamil Majchrzak per 4-6, 6-1, 6-2 e qualificandosi per il terzo turno, dove affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic.Il 38enne serbo, reduce da cinque settimane di stop dopo la finale dell'Australian Open, ha sofferto nel primo set a causa delle raffiche di vento che hanno disturbato il suo ritmo da fondo campo, sotto il sole cocente della California. Majchrzak ha giocato aggressivo e solido dal baseline, vincendo il parziale iniziale.Nel terzo set, sul punteggio di 1-1 e 30 pari, è arrivato un momento.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Djokovic si nasconde durante il match: il dramma dietro i cartelloni

Djokovic si va a nascondere durante il match con Majchrzak: cosa è successo a Indian WellsNovak Djokovic si è qualificato per il terzo turno del torneo di Indian Wells, ma nel corso del match vinto contro il polacco Majchrzak ha vissuto un...

Leggi anche: Israele non si nasconde più dietro il vittimismo: la brutalità ostentata