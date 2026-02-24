Israele non si nasconde più dietro il vittimismo | la brutalità ostentata

Israele ha deciso di smettere di usare il vittimismo e mostrare la propria forza. La causa risale a un episodio del 1948, quando molti palestinesi furono espulsi dalla loro terra. Da allora, il mondo ha spesso sostenuto Israele, anche quando affrontava minacce da parte di gruppi arabi. La scena politica si è evoluta, portando a una maggiore fermezza nelle posizioni del Paese. La questione continua a dividere opinioni e a essere al centro del dibattito internazionale.

“Nel 1948, la maggior parte dei palestinesi fu espulsa dalla propria patria. Eppure il mondo non ha mai smesso di esprimere solidarietà al giovane Paese contro cui gli arabi ‘si erano ribellati per distruggerlo'”. Così Odeh Bisharat su Haaretz, che prosegue: “Lo stesso accadde nel giugno del 1967. Israele occupò ed espulse i palestinesi, ma gli israeliani continuarono a comportarsi come se fossero stati attaccati dalle persone che avevano espulso e dagli abitanti dei campi profughi. Il mondo si lasciò convincere da questa assurdità. Tale il potere delle lacrime”. “Ora tutto è cambiato. L’approccio è cambiato completamente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Mosca si nasconde dietro al VenezuelaMosca sembra muoversi dietro le quinte in modo invisibile, mentre nella scena internazionale emergono nuove figure e strategie.

Israele ha il diritto biblico di impossessarsi dell'intero Medio Oriente o della maggior: parola trumpianaL’ambasciatore Usa ha sostenuto al podcaster Tucker Carlson che Israele ha il diritto biblico di impossessarsi dell'intero Medio Oriente, o almeno della maggior parte di esso. globalist.it

Offensiva catastale. Israele si espande in Cisgiordania, rabbia araba per l'annessione di fattoL'iniziativa sulla Area C della Cisgiordania, quella che gli accordi di Oslo assegnavano a un futuro stato palestinese. Ahron Bregman a Huffpost: Un ... huffingtonpost.it

Sofia Fani Gutman, Carolina Pedrazzi e Andrey X, +972 Magazine, 20 febbraio 2026 L’immagine che Israele dà di sé come pioniere della sostenibilità nasconde il fatto che il suo “sviluppo verde” sta alimentando l’appropriazione delle terre e delle risorse pale - facebook.com facebook