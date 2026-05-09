Qualche giorno fa è stato eseguito un intervento chirurgico a un esponente politico, definito da quest’ultimo come delicato ma riuscito, e ora si trova in buona salute. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e nelle discussioni politiche, dopo che la notizia dell’operazione era circolata rapidamente e aveva alimentato diverse voci e ipotesi tra gli ambienti della politica.

L’ operazione repentina dei giorni scorsi aveva fatto provocato preoccupazione e anche molte voci nei palazzi della Politica. Oggi un una intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stella, racconta l’intervento e il suo stato di salute, fugando ogni dubbio e fermando ogni indiscrezione: «Ho subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo. Poche ore fa l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza». Ringraziamenti ai medici. L’ex presidente del Consiglio ha spiegato che per lui «Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte parla dell’operazione subita: “Intervento delicato ma riuscito. Ora sto bene”

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