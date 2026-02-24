Il collega di Cinturrino presente sul luogo dell'omicidio a Rogoredo | Ho temuto uccidesse anche me

Un collega di Carmelo Cinturrino, presente sul luogo dell’omicidio a Rogoredo, denuncia di aver temuto per la propria vita durante la sparatoria del 26 gennaio. Racconta di aver visto l’aggressore puntare l’arma e di aver pensato di essere il prossimo obiettivo. La scena si è svolta in un'area affollata, con diversi passanti che assistono impotenti. La testimonianza rivela il clima di tensione e paura in quei momenti cruciali.

