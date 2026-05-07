Dopo la sfida tra Napoli e Bologna, l'attenzione si concentra sulla possibile presenza di un giocatore chiave in campo dopo circa 100 giorni di assenza. La partita rappresenta l'ultima del campionato prima dei giudizi finali sulla stagione del club. Antonio Conte, allenatore del Napoli, potrebbe schierare nuovamente un elemento importante che non giocava da tempo. La decisione dipenderà dalle condizioni fisiche e dalle strategie del tecnico.

Ultime tra gare di campionato per il Napoli di Antonio Conte, poi sarà il momento dei verdetti definitivi. Gli azzurri sperano di approdare matematicamente alla prossima Champions il prima possibile: sebbene la classifica di Serie A sia piuttosto stretta. Le probabilità di vedere il Napoli giocare nell’Europa che conta è dunque una possibilità molto realistica, ma per evitare sorprese è meglio chiudere i conti al più presto. Il prossimo match contro il Bologna potrebbe essere decisivo per il raggiungimento della matematica: Conte potrebbe ritrovare Giovanni Di Lorenzo. Di Lorenzo torna a disposizione per Napoli-Bologna: Conte ha le idee chiare sul suo impiego.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, Conte recupera un big: titolare dopo 100 giorni?

Napoli-Bologna 2-0: Conte e Juan Jesus in conferenza stampa post partita | Supercoppa Italiana

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