Conte | Intervento delicato e riuscito posso tornare alla vita di prima

Giuseppe Conte ha subito un intervento chirurgico d’urgenza per rimuovere una neoplasia. L’operazione, descritta come delicata, è stata completata con successo. L’ex primo ministro ha dichiarato di poter tornare alla sua vita normale dopo l’intervento. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni di salute è stata fornita.

(Adnkronos) – Giuseppe Conte ha "subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia" in un intervento "delicato", ma che "è andato molto bene ed è stato risolutivo". A confermarlo è lo stesso presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, sottolineando di aver avuto tanta solidarietà “da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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