Milan Nesta sdrammatizza sui social dopo l’intervento all’anca | Ora posso tornare in campo

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan dal 2002 al 2012, ha pubblicato un messaggio sui social dopo aver subito un intervento all’anca. Nel post, ha scherzato sulla possibilità di tornare in campo, sdrammatizzando la situazione. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati, che hanno commentato con sostegno e commenti positivi.

Alessandro Nesta, 49 anni, ex difensore del Milan, si è sottoposto nelle scorse ore a un intervento all'anca. "Tempesta Perfetta" è stato una leggenda del club rossonero, con cui ha sollevato due Champions League, vinto due scudetti, un mondiale per club e tanti altri titoli. Nesta ha voluto fare i ringraziamenti allo staff del Campus Biomedico di Roma e una battuta su un possibile ritorno in campo. Ecco, di seguito, il post dell'ex difensore del Milan. "Ora con l'anca nuova posso tornare in campo (..magari)!!! Grazie al Professor Rocco Papalia, alla Dottoressa Gargano, al Dottor Ferrini, al Dottor Vorino e a tutto lo staff del Campus Biomedico.