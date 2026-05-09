Giuseppe Conte ha annunciato il suo ritorno in politica dopo aver affrontato un intervento medico delicato. La sua decisione arriva in un momento di cambiamenti nel panorama politico nazionale. Conte ha dichiarato di voler impegnarsi per le prossime elezioni, esprimendo entusiasmo e determinazione. La sua presenza si inserisce in un quadro di rinnovata attività politica, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione.

Qualche giorno fa l’annuncio diGiuseppe Conte: si sarebbe preso una pausa dalla politica per sottoporsi ad un delicato intervento. Ora il leader del M5s torna più carico di prima dopo l’esportazione di una massa tumorale che gli ha fatto temere il peggio. Conte in un’intervista alCorriere della Seraspiega che questo periodo di convalescenza gli ha permesso di riflettere in vista delle possibili primarie e poi delle elezioni politiche del 2027. In parlamento erano arrivate voci preoccupanti sul problema che aveva avuto Conte, ma lui rassicura: “Proprio poche ore fa l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Conte: il ritorno in politica dopo il delicato intervento

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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