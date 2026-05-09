Negli ultimi giorni, Giuseppe Conte ha annunciato che suo figlio è guarito dopo aver trascorso due anni a letto. Questa notizia ha attirato l’attenzione, considerando anche le sue recenti dichiarazioni pubbliche e le attività svolte sul fronte politico. Il suo ritorno in campo si combina a questa vicenda personale, che ha coinvolto l’opinione pubblica e i sondaggi nelle ultime settimane.

Se è vero che il personale è anche politico, allora per accorgersene basta guardare le ultime settimane di Giuseppe Conte. Prima il battage sul suo primo libro, quindi il pressing sulle primarie del campo largo, poi un ricovero per un intervento chirurgico, quindi il ritorno, probabilmente in Parlamento dalla prossima settimana e spiegano dal suo entourage non è escluso che Conte possa presenziare a uno degli eventi di Nova, l'iniziativa del M5s sulle proposte per il programma del centrosinistra. Da cerchiare in rosso gli appuntamenti del Lazio, in particolare quello previsto a Roma sabato 16 maggio. Intanto, ieri è stata pubblicata l'intervista rilasciata dall'ex premier al podcast «One More Time».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Conte, il ritorno in campo. "Mio figlio è guarito: è stato a letto due anni"

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