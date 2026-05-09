L'ex Presidente del Consiglio ha condiviso le sfide vissute in famiglia, descrivendo come suo figlio abbia trascorso due anni a letto a causa di una malattia e successivamente frequentato la scuola in sedia a rotelle. Ha parlato delle difficoltà quotidiane che questa condizione ha comportato, sia in casa che fuori. La conversazione si è concentrata sui momenti di prova vissuti senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

L'ex Premier ha raccontato delle difficoltà affrontate tra le mura domestiche, mentre fuori il Paese doveva fronteggiare l'emergenza del Covid.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giuseppe Conte: "Mio figlio malato, a letto per due anni, poi a scuola in carrozzina"

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