Giuseppe Conte | Mio figlio malato a letto per due anni poi a scuola in carrozzina

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Presidente del Consiglio ha condiviso le sfide vissute in famiglia, descrivendo come suo figlio abbia trascorso due anni a letto a causa di una malattia e successivamente frequentato la scuola in sedia a rotelle. Ha parlato delle difficoltà quotidiane che questa condizione ha comportato, sia in casa che fuori. La conversazione si è concentrata sui momenti di prova vissuti senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'ex Premier ha raccontato delle difficoltà affrontate tra le mura domestiche, mentre fuori il Paese doveva fronteggiare l'emergenza del Covid.🔗 Leggi su Gazzetta.it

giuseppe conte mio figlio malato a letto per due anni poi a scuola in carrozzina
© Gazzetta.it - Giuseppe Conte: "Mio figlio malato, a letto per due anni, poi a scuola in carrozzina"
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Giuseppe Conte e la malattia del figlio durante il Covid: «Due anni a letto, poi a scuola in carrozzina: un’angoscia terribile» – Il video

La tragedia di Giuseppe Conte: il figlio è stato gravemente malato, a letto per 2 anni, ecco la malattia che l’ha colpitoDietro l’immagine pubblica di Giuseppe Conte, soprattutto durante i difficilissimi mesi della pandemia, si nascondeva un dolore privato enorme.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Giuseppe Conte: Mio figlio si è ammalato nel periodo del Covid, è stato a letto per due anni. Ora ne è uscito e sono il papà più felice del mondo; Giuseppe Conte a One More Time: Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid a letto per due anni; Giuseppe Conte: Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato, è rimasto a letto per quasi 2 anni; Conte: Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato. È rimasto a letto per quasi 2 anni.

giuseppe conte giuseppe conte mio figlioGiuseppe Conte: «Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato, è rimasto a letto per quasi 2 anni»Nel nuovo episodio di One More Time, il podcast di Luca Casadei, l’ex presidente del Consiglio ha raccontato la paura, il peso delle responsabilità, la commozione durante la pandemia e l’angoscia viss ... vanityfair.it

giuseppe conte giuseppe conte mio figlioGiuseppe Conte: Mio figlio si è ammalato nel periodo del Covid, è stato a letto per due anni. Ora ne è uscito e sono il papà più felice del mondoConte racconta la malattia del figlio Niccolò, la nascita del governo con la Lega e le lacrime per il Reddito di Cittadinanza. ilfattoquotidiano.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.