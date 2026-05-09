Durante un intervento chirurgico, l’ex premier ha dichiarato di aver temuto il peggio mentre affrontava l’asportazione di una neoplasia. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura della neoplasia o sulla durata dell’operazione. La comunicazione è avvenuta attraverso un messaggio pubblico, in cui ha riferito di aver ricevuto cure mediche e di essere in fase di recupero. Non sono state annunciate decisioni riguardo alle attività politiche future.

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© Ameve.eu - Conte: “Ho temuto il peggio”, dopo l’asportazione di una neoplasia

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