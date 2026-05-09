Giuseppe Conte ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato di essersi sottoposto a un intervento d'urgenza a causa di una neoplasia. L'ex premier ha spiegato di aver temuto il peggio, ma le analisi successive hanno confermato che la massa era benigna. Dopo aver descritto le sue condizioni di salute, ha rivolto alcune accuse al Governo, senza entrare nei dettagli.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha raccontato in un’intervista che il suo intervento chirurgico, che nei giorni scorsi lo ha tenuto lontano dalla vita pubblica, è stato fatto d’urgenza per la scoperta di una neoplasia durante un controllo. La massa si è rivelata benigna soltanto dopo l’intervento. Conte ha poi commentato i fatti di attualità accaduti mentre era ricoverato, dagli sviluppi in Iran alle ultime mosse del Governo, che ha duramente criticato. L’intervento chirurgico di Giuseppe Conte Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha raccontato dell’intervento chirurgico a cui ha dovuto sottoporsi nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Conte e l’operazione d’urgenza per una neoplasia, “Ho temuto il peggio ma era benigna”. Poi attacca il Governo

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