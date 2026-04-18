Un dirigente sportivo ha dichiarato che l’incontro tra l’allenatore e il presidente di una squadra di calcio potrebbe essere programmato prima rispetto alle date previste. La situazione attuale del club coinvolge diverse questioni, con incontri e decisioni che si svolgono su più fronti contemporaneamente. La discussione sui tempi e le modalità di tali incontri continua a occupare una parte significativa delle conversazioni legate alle attività del club in questa fase.

Il presente del Napoli si muove su più piani. C’è il campo, con la sfida contro la Lazio che può pesare molto nella corsa Champions. E c’è anche il futuro, con il tema del confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis che continua a restare sullo sfondo. A fare il punto è stato Carlo Alvino, intervenuto a Televomero nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli. Sul fronte classifica, il giornalista invita alla prudenza. Il Milan sta attraversando un momento complicato, ma questo non basta per dare certezze sul secondo posto. Il calendario dei rossoneri propone anche la sfida con la Juventus, ma per Alvino è ancora troppo presto per sbilanciarsi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alvino: “L’incontro Conte-De Laurentiis può essere anticipato”

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