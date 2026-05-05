Consumo di stupefacenti e arnesi da scasso a Gandino doppio intervento di Carabinieri e Polizia Locale

A Gandino, Carabinieri e Polizia Locale hanno effettuato due interventi nel corso delle ultime ore. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati per scassinare, proseguendo le attività di controllo e repressione di comportamenti illeciti nel centro. Le operazioni si inseriscono in un piano più ampio di prevenzione sul territorio.

Operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Locale di Gandino, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio. In un’unica serata, in due distinti interventi, sono arrivate sei segnalazioni all’autorità giudiziaria ed una denuncia. Nel primo caso l’intervento ha impegnato vigili e militari dell’Arma in pieno centro storico, nell’area del parcheggio multipiano di piazza XXV Aprile. Attirati da un anomalo vociare proveniente dalla zona delle autorimesse, i Carabinieri hanno sorpreso un gruppo di giovani italiani, tutti attorno ai 20 anni, intenti a predisporre e consumare dosi di stupefacenti. Sei, come...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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