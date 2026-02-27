Avellino spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio | denunciate cinque persone

La Polizia di Stato ha denunciato cinque persone a Avellino: tre per spaccio di sostanze stupefacenti e due per riciclaggio. Le indagini hanno portato all'identificazione dei coinvolti, che sono stati ascoltati e formalmente accusati. Le autorità hanno raccolto prove a loro carico e notificato le denunce in presenza di testimoni. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

La Polizia di Stato ha denunciato, in stato di libertà, tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e due persone per riciclaggio.In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV), al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, hanno intensificato i controlli.