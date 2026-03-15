Disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo | il 28 marzo la Giornata nazionale promossa da Anffas

Il 28 marzo 2026 si terrà la XIX Giornata nazionale dedicata alle disabilità intellettive e ai disturbi del neurosviluppo, organizzata da Anffas. La giornata coincide con il 68° anniversario della fondazione dell’associazione e mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su queste tematiche. L’evento coinvolge diverse iniziative e attività promosse in tutta Italia.

Il 28 marzo 2026 si celebra la XIX Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo, promossa da Anffas in occasione del 68° anniversario della fondazione dell’associazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Disabilità, all'Umbria fondi per progetti dedicati ai disturbi del neurosviluppo e dello spettro autisticoNuove risorse per l'Umbria da destinare ai progetti in favore di persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico.

Leggi anche: Disturbi del neurosviluppo, al convegno a Palermo Gilistro (M5S) lancia l’allarme: “Un bambino su 37 con disturbi dello spettro autistico, serve subito una cabina di regia regionale”

Una raccolta di contenuti su Disabilità intellettive

Temi più discussi: XIX Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo; XIX giornata nazionale sulle disabilità intellettive, la maratona on line di Anffas: opportunità e; Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: per una riforma che metta al centro la persona; Movimento e neuroscienze: quali prospettive per la didattica. Webinar gratuito il 20 marzo.

Disabilità intellettive, disturbi del neurosviluppo e autismo: in Italia pochi servizi e formazioneLa disabilità intellettiva e i disturbi dello spettro autistico non godono di adeguato supporto in Italia, e questo è il risultato anche della scarsa formazione specialistica al riguardo. A dirlo sono ... disabili.com

Nuovi Lea. Le proteste del mondo della disabilità. Anfass, Aipd e Associazione Coscioni puntano il dito contro il DpcmL'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e l'Associazione Italiana Persone Down lamentano la carenza dell'assistenza socio-sanitaria per le persone con ... quotidianosanita.it

Si avvicina un nuovo appuntamento elettorale con il referendum confermativo in programma il 22 e 23 marzo. AIPD ha realizzato una GUIDA per aiutare le persone con disabilità intellettive ad esercitare il proprio diritto di voto; questo strumento è parta del lav facebook

Il CORO ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) ha intonato la canzone “Si può dare di più” con cui Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi vinsero Sanremo 1987. Laura Pausini x.com