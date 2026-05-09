Il consorzio di Chieti e Pescara ha registrato un buco di circa 20 milioni di euro, sollevando critiche da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti del presidente della regione. Restano da chiarire le ripercussioni di questa perdita sulle imprese della Val Pescara. Inoltre, si discute su chi debba assumersi la responsabilità politica per il fallimento del sistema consortile.

? Punti chiave Come influirà il buco di 20 milioni sulle imprese della Val Pescara?. Chi deve rispondere politicamente del fallimento del sistema consortile?. Perché le infrastrutture sono rimaste degradate nonostante i contributi versati?. Quali rischi concreti corrono ora i lavoratori delle aree industriali?.? In Breve Debito superiore a 20 milioni di euro per il Consorzio Chieti Pescara.. Taglieri e Alessandrini criticano la gestione regionale su infrastrutture e servizi.. Imprese della Val Pescara lamentano strade dissestate e illuminazione carente.. Critiche estese all'Arap per la gestione delle riforme e dei debiti.. Il Consorzio industriale Chieti Pescara affronta la liquidazione coatta amministrativa dopo che il debito ha superato i 20 milioni di euro, scatenando l’ira del Movimento 5 Stelle nei confronti della Giunta Marsilio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consorzio Chieti Pescara: buco di 20 milioni e il M5S attacca Marsilio

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

La giunta Marsilio avvia la liquidazione coatta del Consorzio per lo sviluppo iIndustriale dell’area Chieti-PescaraApprovata dalla giunta regionale la delibera proposta dall'assessore Tiziana Magnacca, riguardante l'avvio della liquidazione coatta amministrativa...

Centrale del 118 Chieti-Pescara, M5s: "Fallisce il progetto unico, milioni spesi per tornare a due strutture"«Altro che centrale unica: da lunedì in Abruzzo siamo ufficialmente tornati al punto di partenza.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: OK IN GIUNTA A LIQUIDAZIONE CONSORZIO INDUSTRIALE, SI SBLOCCA RIFORMA ARAP, FARCHIONE COMMISSARIO; ARAP: AL PALO RIFORMA VARATA AD AGOSTO 2025, FRIZIONE MARSILIO-MAGNACCA SU LIQUIDAZIONE CSI.

Il M5s sulla liquidazione del Consorzio sviluppo industriale Chieti Pescara: Certificato il fallimento del centrodestraA parlare il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale Francesco Taglieri e a consigliera regionale Erika Alessandrini dopo le ultime dichiarazioni sul futuro del Consorzio industriale ... ilpescara.it

Abruzzo, avviata la Liquidazione Coatta del Consorzio Industriale Chieti?PescaraNominato il Commissario Farchione, ARAP subentra nella gestione per garantire continuità, tutela e rilancio delle aree produttive ... abruzzonews.eu

Al via la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara x.com