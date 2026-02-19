Centrale del 118 Chieti-Pescara M5s | Fallisce il progetto unico milioni spesi per tornare a due strutture

La centrale del 118 di Chieti-Pescara fallisce il progetto di unificazione. Il Movimento 5 Stelle denuncia che, dopo investimenti di milioni di euro, la regione torna a gestire due strutture diverse. Da lunedì, in Abruzzo, le due centrali operative funzionano indipendentemente, creando confusione tra i cittadini e gli operatori sanitari. Le spese sostenute non hanno portato a un sistema più efficiente, ma hanno solo confermato la divisione esistente. La questione rimane aperta: si cerca ancora una soluzione unitaria.

«Altro che centrale unica: da lunedì in Abruzzo siamo ufficialmente tornati al punto di partenza. Due centrali operative, due sistemi separati, due strutture distinte». È durissimo l’intervento del capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, dopo la separazione delle centrali operative del 118 di Chieti e Pescara nella palazzina della Saga all’Aeroporto d'Abruzzo. «Per anni la giunta regionale ha parlato di integrazione, razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse – afferma il capogruppo M5s – ma oggi la realtà è che la centrale unica non esiste più. Esistono di nuovo due centrali autonome».🔗 Leggi su Chietitoday.it

La denuncia di Taglieri (M5s): "Già morta la centrale unica del 118. Una buffonata costata milioni di euro"Giuseppe Taglieri del Movimento 5 Stelle ha denunciato che la centrale unica del 118 a Chieti e Pescara è stata chiusa dopo pochi mesi, causando disagi ai cittadini.

Sanità e critiche, l'Asp a muso duro: "Affermazioni false e offensive, spesi 118 milioni"L'Asp risponde alle recenti critiche del deputato dell'Ars Matteo Sciotto, definendo infondate le accuse e ribadendo la trasparenza nelle spese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.