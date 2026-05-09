Nel territorio reatino, 47 cantieri sono in ritardo, causando blocchi e rallentamenti alla viabilità. Le strade Rieti-Terni e Salto Cicolana risultano più pericolose rispetto alla Salaria, secondo i rilievi delle autorità. Questi ritardi nei lavori influiscono sui tempi di percorrenza e sulla sicurezza degli spostamenti verso la zona adriatica. Le condizioni delle strade e le interruzioni dei cantieri sono al centro delle preoccupazioni degli automobilisti locali.

? Punti chiave Come influenzeranno i 47 cantieri in ritardo il viaggio verso l'Adriatico?. Perché le strade Rieti-Terni e Salto Cicolana sono più pericolose della Salaria?. Chi deve rispondere ai ritardi che bloccano l'economia dell'Alta Valle del Velino?. Quali sono le conseguenze dei blocchi stradali sul turismo post-terremoto?.? In Breve 47 interventi su 58 risultano in ritardo verso Ascoli Piceno.. 6 incidenti mortali registrati su strade Rieti-Terni e Salto Cicolana nel 2026.. ConfCommercio segnala danni economici a imprese e turisti nell'Alta Valle del Velino.. Sindaci di Amatrice e Cittareale chiedono interventi urgenti ad Anas e alla Regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consolare: 47 cantieri in ritardo bloccano la viabilità del Reatino

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