Consegna 200mila euro di gioielli per evitare una perquisizione | era una truffa

Da napolitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno notificato in carcere un'ordinanza di convalida del fermo a un uomo di 37 anni, accusato di aver consegnato 200 mila euro di gioielli per evitare una perquisizione. L'uomo è sospettato di aver messo in atto una truffa ai danni di una donna di oltre ottant’anni residente nella Penisola Sorrentina. Le accuse a suo carico comprendono anche rapina aggravata e sostituzione di persona.

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Ieri sera i carabinieri hanno notificato in carcere un'ordinanza di convalida del fermo emessa a carico di un 37enne di Qualiano, accusato di rapina aggravata, sostituzione di persona e truffa aggravata ai danni di una donna ultraottantenne residente nella Penisola Sorrentina.La truffa si sarebbe.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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