Consegna 200mila euro di gioielli per evitare una perquisizione | era una truffa

I carabinieri hanno notificato in carcere un'ordinanza di convalida del fermo a un uomo di 37 anni, accusato di aver consegnato 200 mila euro di gioielli per evitare una perquisizione. L'uomo è sospettato di aver messo in atto una truffa ai danni di una donna di oltre ottant’anni residente nella Penisola Sorrentina. Le accuse a suo carico comprendono anche rapina aggravata e sostituzione di persona.

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