Una truffa telefonica di vasta scala ha colpito una donna di 91 anni residente in zona Ospizio a Reggio Emilia. La vittima, Carla, ha consegnato gioielli per un valore di circa 20.000 euro, dopo essere stata contattata telefonicamente. Suo figlio ha riferito che Carla è molto scossa dall’accaduto. La vicenda evidenzia ancora una volta come queste truffe continuino a interessare le persone più vulnerabili.

Reggio Emilia, 15 marzo 2026 - Un fenomeno che non si placa e che colpisce le persone più fragili. In questo caso la vittima è una signora, Carla, di 91 anni, residente in zona Ospizio. Nella giornata di martedì è stata raggiunta da una telefonata a opera di qualcuno che si è finto il nipote. A raccontare la vicenda è il figlio Domenico di Biase, 55 anni, che con tono amareggiato svela, come nonostante le mille accortezze alla fine i truffatori abbiano colpito. Vittorio Sgarbi affaticato ma appassionato tra i capolavori di Warhol, le foto e l’affetto dei follower: "Torna a sorridere" La chiamata. “Era il primo pomeriggio, quando mia mamma, che vive da sola, ha ricevuto questa chiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi truffa telefonica, Carla consegna gioielli per 20mila euro. Il figlio Domenico: “E’ devastata”

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