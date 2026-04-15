Se non consegna i gioielli la arrestiamo | la truffa dei finti carabinieri a una anziana

Una donna anziana è stata vittima di una truffa messa in atto da persone che si sono presentate come carabinieri. I truffatori l'hanno minacciata di arresto se non avesse consegnato dei gioielli, riuscendo così a sottrarre alcuni oggetti personali. La vicenda si è verificata in una zona residenziale e al momento sono in corso indagini per identificare i responsabili.