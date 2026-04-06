Russia-Ucraina | il ruolo della fede nel conflitto a Lucca

Venerdì 10 aprile a Lucca si terrà un incontro presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca, organizzato dall’associazione culturale Lucca@Europa. L’evento sarà dedicato all’analisi del ruolo delle istituzioni religiose nel conflitto tra Russia e Ucraina. La serata, prevista alle ore 21, affronterà come le diverse confessioni abbiano influenzato gli sviluppi e le percezioni del conflitto nella regione.

L'associazione culturale Lucca@Europa organizza per venerdì 10 aprile, alle ore 21, un incontro dedicato al ruolo delle istituzioni religiose nel conflitto tra Russia e Ucraina presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino. L'evento, a ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, vedrà l'intervento di Adalberto Mainardi, esperto di spiritualità ortodossa e monaco di Cellole, situata nel comune di San Gimignano in provincia di Siena. L'iniziativa nasce dalla volontà d . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russia-Ucraina: il ruolo della fede nel conflitto a Lucca Vertice trilaterale Usa-Ucraina-Russia a marzo. Trump: “Vogliamo chiudere il conflitto”Nuovo giro di colloqui (preparatori) in vista del trilaterale tra Kiev, Mosca e Washington previsto per gli inizi di marzo. Guerra Russia-Ucraina: dalla Crimea all'invasione - Cronologia del conflittoIl 24 febbraio 2022 la Russia invade l'Ucraina su larga scala, scatenando la più grande guerra convenzionale in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Temi più discussi: Quattro anni di guerra in Ucraina: dal logoramento militare alla trasformazione dell’ordine europeo; Ucraina Russia, news guerra: Putin respinge la tregua di Pasqua; Capitale umano L’Ucraina sceglie l’economia di mercato, mentre la Russia resta ancorata allo Stato; Mosca si è impantanata in Ucraina. Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Damasco: Interesse a scambiare esperienze militariLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, attacco Odessa: incendi e feriti. Droni ucraini contro Lukoil LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, Tajani a Zelensky: Impegno italiano per libertà di KievIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha preso parte a Kiev alla riunione con i colleghi dell'Unione Europea, in occasione del quarto anniversario del massacro di Bucha. A Zelensky ho confermato l' ... tg24.sky.it Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Media, Witkoff e Kushner attesi a Kiev dopo metà aprile. Droni russi su Odessa, danni ad edifici e feriti x.com Zelensky: "Al fronte la situazione migliore da dieci mesi". Mosca insiste sul ritiro dal Donbas. Cinquecento tra droni e missili russi oggi sull'Ucraina, almeno tre morti. Esercito ucraino: colpita una raffineria di petrolio 1400 km in profondità in Russia facebook