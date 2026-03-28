Il 6 aprile 2021, nonostante la provincia di Rimini fosse in zona rossa a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19, circa 200 venditori di un'azienda di multilevel marketing si sono riuniti in un capannone vicino alla Fiera. Dopo cinque anni, è stata inflitta una multa di grandi dimensioni ai partecipanti, in relazione a quella convention.

Era la mattina del 6 aprile del 2021 e, nonostante la provincia di Rimini fosse in piena Zona rossa per la pandemia di Covid e fosse scattato il lockdown, i circa 200 venditori di un'azienda di multilevel marketing si erano riuniti nel capannone della ditta nei pressi della Fiera in una sorta di convention. Il gran numero di automobili lasciate lungo la strada, e per le quali già in passato i residenti della zona si erano lamentati, non era passato inosservato così come l'andirivieni di persone che entravano e uscivano dall'immobile e la segnalazione era arrivata anche alle orecchie delle forze dell'ordine che in quei giorni passavano al setaccio le città per contrastare gli assembramenti ed evitare il propagarsi del contagio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Convention aziendale in pieno lockdown, ai 200 partecipanti arriva la maxi multa dopo 5 anni

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